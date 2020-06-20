Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Başakşehir'in golünde el var"

Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 mağlup MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Emeklerimize yazık oluyor"

"Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor. İptal edilen 2. golün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok, maalesef hakem veremedi"

"Başakşehir'in attığı golde el var"

Fatih Mert sözlerini, "Attığımız gol verilmeyince, 22. dakikada 2-0 öne geçeceğimiz maçta böyle mağlup oluyoruz. Başakşehir'in attığı 2. golden önce de elle oynama var" ifadeleriyle sürdürdü.

Başkan Mert son olarak "İptal edilen golümüzde ofsayt yok, Başakşehir'in attığı golde el var. Emek veriyoruz burada ya! Aylardır emek veriyoruz" dedi.