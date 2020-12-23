MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i
23.12.2020 - 23:36 |

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i

Ankaragücü ile Beşiktaş süper Lig'in 1. haftası kapsamında karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı takım son beş maçında sadece bir yenilgi aldı ve onu da Alanyaspor'a karşı yaşadı. Puan tablosunda 5. sırada olan Beşiktaş, 20. sıradaki Ankaragücü'ne karşı top koşturacak. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü - Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Ankaragücü ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele, 22 puanda bulunan Beşiktaş için kritik öneme sahipken Ankaragücü ise son iki maçta yakaladığı yenilmezliği bozmak istemiyor. İşte, Ankaragücü - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda 9 puan ile 20. sırada bulunan Ankaragücü, Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki güçlü takımın mücadelesi ise 24 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek. 

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanmaktan başka çaresi olmayan her iki takım arasında yapılacak maç Bein Sports 1 ekranından canlı olarak aktarılacak. 

HAKEMİ

Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasını Halis Özkahya yönetecek. İsmail Şencan birinci yardımcı hakem, Abdullah Bora Özkara ikinci yardımcı hakem iken, Emre Malok ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Pinto, Ender, Lobzhanidze, Endri Çekici, Emre Güral

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, N'Koudou, Ghezzal, Aboubakar

Fuat Çapa: "Son vuruşlarımızı iyi yapmak zorundayız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İki isim golle tanıştı
    İki isim golle tanıştı
  2. Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i
    Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i
  3. Fenerbahçe Beko kötü seriye dur dedi!
    Fenerbahçe Beko kötü seriye dur dedi!
  4. Galatasaray'dan olay paylaşım
    Galatasaray'dan olay paylaşım
  5. Ali Koç'tan olay hakem sözleri! Bu akşam...
    Ali Koç'tan olay hakem sözleri! Bu akşam...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göksel Gümüşdağ'dan Bahattin Şimşek tepkisi: Allah korkusu varsa uyuyamaz

Göksel Gümüşdağ'dan Bahattin Şimşek tepkisi: Allah korkusu varsa uyuyamaz

Erol Bulut: Medyadan küfür işittik!

Erol Bulut: Medyadan küfür işittik!

Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...

Çok tartışılan pozisyon! Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım...

Menemenspor, Adanaspor karşısında 6 yabancıyla mücadele etti! Hükmen yenilgi için resmi açıklama yapıldı

Menemenspor, Adanaspor karşısında 6 yabancıyla mücadele etti! Hükmen yenilgi için resmi açıklama yapıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet