Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü - Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Ankaragücü ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele, 22 puanda bulunan Beşiktaş için kritik öneme sahipken Ankaragücü ise son iki maçta yakaladığı yenilmezliği bozmak istemiyor. İşte, Ankaragücü - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Puan tablosunda 9 puan ile 20. sırada bulunan Ankaragücü, Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki güçlü takımın mücadelesi ise 24 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanmaktan başka çaresi olmayan her iki takım arasında yapılacak maç Bein Sports 1 ekranından canlı olarak aktarılacak.

HAKEMİ

Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasını Halis Özkahya yönetecek. İsmail Şencan birinci yardımcı hakem, Abdullah Bora Özkara ikinci yardımcı hakem iken, Emre Malok ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Pinto, Ender, Lobzhanidze, Endri Çekici, Emre Güral



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, N'Koudou, Ghezzal, Aboubakar