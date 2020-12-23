Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hakemi, muhtemel 11'i
Ankaragücü ile Beşiktaş süper Lig'in 1. haftası kapsamında karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı takım son beş maçında sadece bir yenilgi aldı ve onu da Alanyaspor'a karşı yaşadı. Puan tablosunda 5. sırada olan Beşiktaş, 20. sıradaki Ankaragücü'ne karşı top koşturacak. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü - Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Ankaragücü ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele, 22 puanda bulunan Beşiktaş için kritik öneme sahipken Ankaragücü ise son iki maçta yakaladığı yenilmezliği bozmak istemiyor. İşte, Ankaragücü - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Puan tablosunda 9 puan ile 20. sırada bulunan Ankaragücü, Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki güçlü takımın mücadelesi ise 24 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kazanmaktan başka çaresi olmayan her iki takım arasında yapılacak maç Bein Sports 1 ekranından canlı olarak aktarılacak.
HAKEMİ
Ankaragücü - Beşiktaş müsabakasını Halis Özkahya yönetecek. İsmail Şencan birinci yardımcı hakem, Abdullah Bora Özkara ikinci yardımcı hakem iken, Emre Malok ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Pinto, Ender, Lobzhanidze, Endri Çekici, Emre Güral
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, N'Koudou, Ghezzal, Aboubakar