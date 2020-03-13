Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Mustafa Reşit Akçay takımın başına geldikten sonra çıkış gösteren, Fenerbahçe galibiyetiyle de gündeme oturan Ankaragücü, o karşılaşma sonrasında oynadığı 3 lig maçını kaybetti ve düşme hattında kaldı. Kaybetse de oynadığı futbolla takdir toplayan Ankara ekibinde önemli bir eksik bulunmuyor

İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Rizespor, Yacine Bammou'nun golüyle geriye düştüğü Alanyaspor maçında 1 puanı Braian Samudio'nun golüyle almıştı. O maçta sakatlığı sebebiyle oynamayan Aminu Umar'ın durumu maç saati netleşecek. Karaman'ın hücumun en ilerisinde yine Milan Skoda'ya forma vermesi, kanatlarda ise Oğulcan Çağlayan ve Samudio ile oynamaya devam etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda sadece 9 gol atabildi ve ligin bu anlamda en kötüsü!

- İlk 25 hafta sonunda en az gol pozisyonuna giren iki takım karşı karşıya gelecek. (Ankaragücü 35 - Çaykur Rizespor 41)

- Ankaragücü'nün forveti İlhan Parlak geçtiğimiz sezonun tamamında 7 gole katkıda (4 gol - 3 asist) bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında attığı golle bu sezon daha şimdiden bu sayıyı yakaladı. (6 gol - 1 asist)

- Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skoda, Karadeniz ekibinin Süper Lig'de attığı son 8 golün 5'ine katkı yaptı. (4 gol - 1 asist)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Ankaragücü galibiyeti!

Üyelerin %22'den fazlası ev sahibi ekibin Eryaman Stadı'nda 3 puana uzanacağını düşünüyor. %19'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.