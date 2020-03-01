Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftaya 45 puanla 4. sırada giren Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarı etkili bir oyun sergilen konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Sivas'a deplasmanda galibiyeti getiren goller Hakan Arslan, Mert Hakan ve Yatabare'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 48'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi ve lider Trabzonspor'la puanını eşitledi.

Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.

18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

57. dakikada Lukasik'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Orgill, topu Lobjanidze ile buluşturdu. Gürcü futbolcunun ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.

69. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Friedrich soluna gelen topa iyi uzandı. Pozisyonun devamında Caner Osmanpaşa'nın içeriye çevirdiği topu Hakan Arslan, kale önünde filelerle buluşturdu: 0-1

72. dakikada hakem Ümit Öztürk, Kulusic'in müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltıda top, kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 0-2

89. dakikada Faty'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak'ın şutunda Samassa gole izin vermedi.

90 1. dakikada Fernando'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Yatabare, farkı 3'e çıkaran golü attı: 0-3

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Lukasik, Stanojevic, Lobjanidze (Dk. 76 Orkan Çınar), Rodrigues (Dk. 84 İlhan Parlak), Michalak (Dk. 41 Faty), Orgill

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 80 Ziya Erdal), Fatih Aksoy (Dk. 62 Claudemir), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 62 Yasin Öztekin), Mert Hakan Yandaş, Fernando, Yatabare

Goller: Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 74 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Stanojevic (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 56 Emre Kılınç, Dk. 76 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)