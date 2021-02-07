Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor: 1-4

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Demir Grup Sivasspor Başkent'te alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü'nü 4-1 yenerek rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 11. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 48'de Kayode farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 67'de Ahmet Oğuz'un kendi kalesine attığı gol sonrası Başkent ekibi ümitlendi: 1-2.

68'de Erdoğan Yeşilyurt ve 86'da Yatabare'nin golleriyle Demir Grup Sivasspor farka gitti: 1-4. Sivasspor bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken, Ankaragücü 18 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46 Kitsiou) , Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji (Dk. 61 Borven)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Kone), Fajr (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Kayode (Dk. 61 Yatabare)

Goller: Dk. 11 Gradel (Penaltıdan), Dk. 48 Kayode, Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 88 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 66 Ahmet Oğuz (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 58 Pinto, Dk. 60 Badji, Dk. 72 Şahverdi Çetin, Dk. 77 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Pazdan'ın ceza sahası içinde Max Gradel'i düşürmesi sonucu Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı.

11. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode'nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın kucağında kaldı.

20. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Burak Şeker, İbrahim Akdağ'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Hakemin pozisyonu VAR'da incelemesi tavsiye edildi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı kararını iptal etti.

26. dakikada Pinto'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki Badji'ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji'nin vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu sağ direk dibinden kornere gönderdi.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Badji'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kayode, savunmada iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.

66. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahası kale çizgisine inen Geraldo, topu altı pasın önündeki Şahverdi Çetin'e çıkardı. Şahverdi'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'dan dönen top savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

69. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla arka direkte buluşan Erdoğan Yeşilyurt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

88. dakikada Demir Grup Sivasspor, VAR kararıyla 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan topla Erdoğan Yeşilyurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden Yatabare'ye pasını attı. Yatabare topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve konuk ekip farkı 3'e çıkardı: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.