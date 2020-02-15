Ankaragücü - Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'de 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kaybetti.

Ankaragücü'nde golleri 13. dakikada Lobzhanidze ve 75. dakikada Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 90+6'da Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kaldı. Ankaragücü ise 20 puanla 15. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.



Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 3. dakikasında Ozan Tufan'ın MKE Ankaragücü kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top, direğin üstünden auta gitti.

4. dakikada Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda topu, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich yumruklarıyla uzaklaştırdı.

11. dakikada Lobjanidze'nin ceza alanının sağından yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

13. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu kafayla aşırdı. Meşin yuvarlakla Fenerbahçe ceza alanında buluşan Lobjanidze, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

18. dakikada Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yerden sert şutunda kaleci Friedrich'in çeldiği topu Alihan Kubalas uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Tolga Cigerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

24. dakikada Lobjanidze'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda topu Altay Bayındır, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Deniz Türüç ilk 11'e

Garry Rodrigues'in sakatlığı nedeniyle Ersun Yanal, kadroda tek bir değişiklik yaptı. Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, ideal kadrosunu korudu.

Orta sahada Ozan Tufan-Gustavo-Kruse üçlüsüyle devam eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu yine yedek kaldı.

Savunma hattında da Jailson'la yola devam eden teknik heyet, forvette Muriç'ten vazgeçmedi.

Müthiş atmosfer

Ev sahibi Ankaragücü taraftarları zorlu mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Başkent temsilcisinin taraftarları, stadı tamamen doldurdu.

Özellikle kale arkası tribününde bayraklarla beraber çok iyi bir atmosfer oluşturuldu. Maçtan bir saat evvel tamamen stada gelen Ankaragüçlüler, tezahüratlarıyla dikkat çekti. Ayrıca tribünde özel olarak Türk bayraklarının olduğu da görüldü.

Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu ve takımlarına destek oldu.

Tüm takımlara destek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Ankara'da erkek basketbol, kadın basketbol ve futbol takımlarını yalnız bırakmadı.Türkiye Kupası için Başkent'te olan Fenerbahçe Beko'yu bir akşam önce tribünden destekleyen Başkan Koç, daha sonra dün sabah Botaş maçı için Ankara'da olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu otelinde ziyaret etti. Daha sonra futbol takımının yanına geçen Ali Koç, futbolculara başarılar diledi.

Trabzonspor sürprizi

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında tribünlerde ilginç bir görüntü dikkat çekti. Bazı Trabzonspor taraftarlarının Ankaragücü tribününde oldukları görüldü.

Bordo-mavili atkı ve formalı taraftarlar ev sahibi tribününde maçı takip etti. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin en ciddi rakiplerinden olan Trabzonspor taraftarlarının Ankaragücü'ne destek vermesi dikkat çekti.

Orgill ve Scarione yok

Ankaragücü'nde takımın en önemli isimleri Orgill ve Scarione yer almadı. Fenerbahçe maçı öncesi iki yıldızın da sakatlıkları olduğu bildirildi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da oyuncularını riske etmediğini kaydederek, "Orgill ve Scarione'nin sakatlıkları var. Riske edebilirdik ama etmedik. Çok daha gerekli olacakları maçları var" dedi

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