Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11'i ve kadroları

Ankaragücü Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de derbi haftası öncesi son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü önünde 3 puan arayacak. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?



ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi



Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill