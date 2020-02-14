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14.02.2020 - 23:40 |

Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11'i ve kadroları

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Ankaragücü Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güçlü başkent temsilcisi Ankaragücü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11'i ve kadroları

Ankaragücü Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de derbi haftası öncesi son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü önünde 3 puan arayacak. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill

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