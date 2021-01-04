04.01.2021 - 17:19 | | ANKARA (AA)
Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli takım, Gaziantep FK maçının son antrenmanını, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Gaziantep'te gerçekleştirdi. Başkent ekibi, idmanın ardından otelde kampa girdi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Stelios Kitsiou, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.