Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de Pazar mesaisinin ilk maçında Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Kasımpaşa mücadelenin henüz 7. dakikasında Thiam'la 1-0 öne geçti. Ankaragücü'nün tek golü ise 51. dakikada Rodrigues'den geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 14'e yükseltirken, Kasımpaşa 16. puanını hanesine yazdırdı.
ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA: 1-1
GOL! 7'Thiam(Kasımpaşa), 51' Rodrigues (Ankaragücü)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadadi'nin Ankaragücü ceza alanının solundan yaptığı ortada Thiam, meşin yuvarlığı kafayla ağlara gönderdi.
10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.
19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.
Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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