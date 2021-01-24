Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankaragücü, Mücahit'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
24.01.2021 - 15:47 | | ANKARA (AA) -

Ankaragücü, Mücahit'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Başkent temsilcisi, Mücahit Can Akçay'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

Ankaragücü, Mücahit'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
ABONE OL

MKE Ankaragücü, futbolcusu Mücahit Can Akçay'ı sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki oyuncunun geçici transferi konusunda Hekimoğlu Trabzon Kulübü'yle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mücahit Can, MKE Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de iki karşılaşmada sonradan oyuna girdi.

Ankaragücü, Mücahiti Hekimoğlu Trabzona kiraladı

 

Giresunspor'dan yeni stat paylaşımı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mücahit Can, Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı
    Mücahit Can, Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı
  2. Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0
    Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0
  3. Bahattin Şimşek 1 ay sonra düdük çaldı
    Bahattin Şimşek 1 ay sonra düdük çaldı
  4. Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
    Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
  5. Sarıca, Kaf-Kaf'taki 300. maçını kazandı
    Sarıca, Kaf-Kaf'taki 300. maçını kazandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irkçı hakem Coltescu olaylı döndü

Irkçı hakem Coltescu olaylı döndü 

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor'da 2 kaptan forma giyemeyecek

Alanyaspor'da 2 kaptan forma giyemeyecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet