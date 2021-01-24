24.01.2021 - 15:47 | | ANKARA (AA) -
Ankaragücü, Mücahit'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
Başkent temsilcisi, Mücahit Can Akçay'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.
MKE Ankaragücü, futbolcusu Mücahit Can Akçay'ı sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki oyuncunun geçici transferi konusunda Hekimoğlu Trabzon Kulübü'yle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mücahit Can, MKE Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de iki karşılaşmada sonradan oyuna girdi.