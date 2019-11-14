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14.11.2019 - 20:38 | | AA

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

AnkaragÃ¼cÃ¼, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±
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SÃ¼per Lig ekibi AnkaragÃ¼cÃ¼, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Ligde 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor'u aÄŸÄ±rlayacak baÅŸkent temsilcisi, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde ilk idmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

BeÅŸtepe Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sÃ¼rdÃ¼. Milli takÄ±mlarÄ±nda yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadÄ±.

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