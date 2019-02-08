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08.02.2019 - 12:36 | | AA

Ankaragücü takımı yemekte bir araya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek MKE Ankaragücü, yemekte bir araya geldi.

Ankaragücü takımı yemekte bir araya geldi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular dün akşam birlikte yemek yiyerek, moral depoladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yemekte yaptığı konuşmada, "Ligin ikinci yarısı için yeni transferler yaptık. Hedefimiz layık olduğumuz bu ligde kalıcı olmaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bunu başaracağız. Takımımıza güvenimiz sonsuz." ifadelerine yer verdi.

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