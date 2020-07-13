Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankaragücü, Üzülmez yönetiminde siftah yaptı
13.07.2020 - 13:46 | | ANKARA (AA) -

Ankaragücü, Üzülmez yönetiminde siftah yaptı

Başkent ekibi teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı.

Ankaragücü, Üzülmez yönetiminde siftah yaptı
ABONE OL

Süper Lig'in 32. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Ankaragücü, Üzülmez yönetiminde siftah yaptı

Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İbrahim Üzülmez ile 4. maçına çıkan başkent ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, 28. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırarak göreve İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Üzülmez'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen başkent temsilcisi, dün Ankara'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve kümede kalma umudunu son iki haftaya taşıdı.

MKE Ankaragücü, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Galatasaray maçı öncesi son galibiyetini 26. haftada Çaykur Rizespor karşısında elde eden sarı-lacivertli ekip, böylece 5 maç sonra kazandı.

 

Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
    Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
  2. Denizlispor'da büyük sevinç
    Denizlispor'da büyük sevinç
  3. Son dakika | Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti
    Son dakika | Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti
  4. Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor
    Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor
  5. Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek
    Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Son dakika | Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi

Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi

Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek

Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek

Beşiktaş transfer haberleri | Edwin Gyasi plaketi aldı, geliyor!

Beşiktaş transfer haberleri | Edwin Gyasi plaketi aldı, geliyor!

Sıradaki Haber