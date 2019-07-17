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17.07.2019 - 10:42 |

Ankaragücü'nde 5 imza birden!

Başkent ekibi iç transferde 5 oyuncuya imza attırdı.

Ankaragücü'nde 5 imza birden!
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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

Toplu imza töreninde Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.

Ankaragücü’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten kaptan Korcan Çelikay ise “Süper Lig’de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz” diye konuştu.

 

 

 

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