Son dakika - Ankaragücü'nde Alper Potuk affedildi!

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde Alper Potuk ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Ankaragücü'nün Süper Lig'in 12. haftasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan konuk Alper Potuk'la ilgili karar verildi.

Ankaragücü'nde Alper Potuk affedildi ve sarı lacivertli takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ankaragücü'nde kaç maçta oynadı?

Sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılan ve Ankaragücü'ne transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Başkent ekibinde 6 maçta forma giydi.

2013-2014 sezonu yaz transfer döneminde Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Alper Potuk, sarı lacivertli takımda 214 maçta görev alırken 17 tane de gol attı.