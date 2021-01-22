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22.01.2021 - 13:46 |

Ankaragücü'nde Alper Potuk formda döndü

Süper Lig'de Ankaragücü'nde forma giyen Alper Potuk yeniden takımla birlikte çalışmalara başladıktan sonra forma aldığı süre boyunca kalitesinden söz ettirmeye başladı.

Ankaragücü'nde Alper Potuk formda döndü
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Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Başkent ekibi, konuk ekibin oyuncusu Hadergjonaj'un kendi kalesine attığı gole ile sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı kaptı.

Ankaragücü'nde yeniden takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk dün akşam 2. yarıda oyuna dahil oldu. Alper gösterdiği performans ile beğeni topladı. Başkent ekibinin taraftarları sosyal medyada yıldız oyuncunun attığı bir çalım sonrasında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Alper Potuk bir önceki hafta Fenerbahçe'ye karşı da forma giymişti.

Ankaragücünde Alper Potuk formda döndü

Ankaragücünde Alper Potuk formda döndü

 

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