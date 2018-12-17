Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü'nde başkan, futbolcularla toplantı yaptı
17.12.2018 - 17:43 | | Ercan ATA - ANKARA (DHA) -

Ankaragücü'nde başkan, futbolcularla toplantı yaptı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamaların deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, futbolculara göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Başkent ekibinde yönetime, 3 aydır verilen destek sözlerinin yerine getirilmediği öğrenildi.

Ankaragücü'nde başkan, futbolcularla toplantı yaptı
ABONE OL

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından 6 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde idmana, gençlik geliştirme direktörü Sadık İçcanoğlu çıktı.

YİĞİNER: "CAMİA ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İdman öncesi futbolcularla toplantı yapan başkan Yiğiner, "İsmail hoca talihsiz açıklamalar yaptı ve yollarımız ayrıldı. Bizler ve sizler profesyonelsiniz. Hayat devam ediyor. Maç kazanılır ve kaybedilir. Daha çok çalışarak bu süreçten en iyi şekilde çıkmalıyız. Sizinle bir ay önce yaptığımız toplantıda 'Ocak ayına kadar yanınızdayız' dediniz ve hiçbir zaman para konusunu gündeme getirmediniz. 'Ocak ayında oturur pazarlığımızı yaparız' dediniz. Evet doğrudur, ekonomik sıkıntılarımız var ama siz problem etmediniz ve sahada elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu anlayışınızdan dolayı hepinize camia adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
      Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
    2. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    3. Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    4. Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
      Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
    5. Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor
      Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı

    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı

    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

    Sıradaki Haber