Ankaragücü'nde başkan, futbolcularla toplantı yaptı

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından 6 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde idmana, gençlik geliştirme direktörü Sadık İçcanoğlu çıktı.

YİĞİNER: "CAMİA ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İdman öncesi futbolcularla toplantı yapan başkan Yiğiner, "İsmail hoca talihsiz açıklamalar yaptı ve yollarımız ayrıldı. Bizler ve sizler profesyonelsiniz. Hayat devam ediyor. Maç kazanılır ve kaybedilir. Daha çok çalışarak bu süreçten en iyi şekilde çıkmalıyız. Sizinle bir ay önce yaptığımız toplantıda 'Ocak ayına kadar yanınızdayız' dediniz ve hiçbir zaman para konusunu gündeme getirmediniz. 'Ocak ayında oturur pazarlığımızı yaparız' dediniz. Evet doğrudur, ekonomik sıkıntılarımız var ama siz problem etmediniz ve sahada elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu anlayışınızdan dolayı hepinize camia adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.