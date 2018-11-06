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06.11.2018 - 15:43 |

Ankaragücü'nde Konyaspor mesaisi sürüyor

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ankaragücü'nde Konyaspor mesaisi sürüyor
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Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve core çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışmasına geçti. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı devam eden Johannes Hopf ise spor salonunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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