Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan
30.07.2019 - 17:09 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan

MKE Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi.

Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan
ABONE OL

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi.

Seçimlere 907 delegenin 660'ı katıldı. Mehmet Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını alarak kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu.Seçimin sonuçlanmasının

ardından konuşan başkan Mehmet Yiğiner, sağlıklı ve güzel bir genel kurul geçirdiklerini belirterek, "Hep birlikte ve beraber olmalıyız. Çünkü biz böyle güçlüyüz." dedi.

Yeni seçilen yönetim kurulu toplu olarak basın mensuplarına poz verdi.

Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz.

Denetim kurulu: İbrahim Erdinç Ünal, İbrahim Gökdemir, Ziyarettin Üçpınar.

Disiplin kurulu: Hilmi Yaman, Hayri Çağatay Cengiz, Naim Öztürk, Ömer Yılmaz, Haldun Sarı.

Marcelo tatilin tadını çıkardı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip
    Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip
  2. Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de
    Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de
  3. Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar
    Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar
  4. Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
  5. Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da
    Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti

Göztepe'de bir genç daha oynamadan gitti

Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı bu hafta başlıyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı bu hafta başlıyor

Sıradaki Haber