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24.02.2020 - 16:09 |

Ankaragücü'nde Orgill antrenmana çıktı

Ankaragücü'nde Jamaikalı golcü Dever Orgill de antrenmanda yer aldı.

Ankaragücü'nde Orgill antrenmana çıktı
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda maç yaptı.

Sakatlığı geçen Jamaikalı golcü Dever Orgill de antrenmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Oscar Scarione ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Fatih Mert de izledi. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

Başkent ekibi, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 1 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

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