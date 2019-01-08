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08.01.2019 - 13:15 |

Ankaragücü'nde Youness Mokhtar takımdan ayrıldı!

Ankaragücü'nün Faslı futbolcusu Younes Mokhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Ankaragücü'nde Youness Mokhtar takımdan ayrıldı!
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Sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık. Ankaragücü'nün sezon başında transfer ettiği Faslı kanat oyuncusu Youness Mokhtar, takımdan ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

27 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Öncelikle takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve personellere teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim ama her şey gibi burada görevim son buldu. Bu benim seçimim değildi, beni buna zorladılar, tekrardan teşekkür ederim gelecekte şanslı olmanız dileğim.." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mokhtar, Hollanda ekibi Zwolle'den bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

İşte o paylaşım:

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