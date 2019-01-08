Ankaragücü'nde Youness Mokhtar takımdan ayrıldı!
Ankaragücü'nün Faslı futbolcusu Younes Mokhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık. Ankaragücü'nün sezon başında transfer ettiği Faslı kanat oyuncusu Youness Mokhtar, takımdan ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
27 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Öncelikle takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve personellere teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim ama her şey gibi burada görevim son buldu. Bu benim seçimim değildi, beni buna zorladılar, tekrardan teşekkür ederim gelecekte şanslı olmanız dileğim.." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mokhtar, Hollanda ekibi Zwolle'den bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.
İşte o paylaşım:
First of all i want to start with thanking all the fans who supported me, my teammates and staff. I had a great time here but unfortunately i have to continue my journey elsewhere. It was not my choice but they didn't leave me other option. Again thanks for everything and good luck in the future.
Youness Mokhtar (@younessmokhtarofficial)'in paylaştığı bir gönderi (
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