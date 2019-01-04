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04.01.2019 - 18:39 | | İZMİR (AA)

Ankaragücü'nden Altay'a transfer!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı transfer etti.

Ankaragücü'nden Altay'a transfer!
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Anton Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.

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