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08.09.2018 - 21:57 | | AA

Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'nde 4 gol!

MKE Ankaragücü, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'nde 4 gol!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan MKE Ankaragücü, 15. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren MKE Ankaragücü, 81. dakikada Lanre Kehinde, 87. dakikada Erdem Şen ve 90 2'nci dakikada Kenan Özer'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

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