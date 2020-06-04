MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'de seyircisiz oynanacak maÃ§lar iÃ§in hatÄ±ra bilet Ã§Ä±kardÄ±.

KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Fatih Mert, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankaraâ€™da oynanacak dÃ¶rt karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in hatÄ±ra bilet Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Taraftara "HatÄ±ra Biletini Al, TakÄ±mÄ±na Sahip Ã‡Ä±k" sloganÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Mert, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ãœlkemizde ve dÃ¼nyada yaÅŸanan Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle bir sÃ¼re ayrÄ± kalmÄ±ÅŸ olsak da gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zdeki AnkaragÃ¼cÃ¼ aÅŸkÄ± hiÃ§bir zaman bitmeyecek ve gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha da gÃ¼Ã§lenecektir.En bÃ¼yÃ¼k itici gÃ¼cÃ¼mÃ¼z olan taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n tribÃ¼nlerdeki desteÄŸinden mahrum kalacak olsak da, sizlerin desteÄŸini her zaman yanÄ±mÄ±zda hissediyor ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gÃ¼Ã§le mÃ¼cadelemizi sonuna kadar bÃ¼yÃ¼k bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz."

BaÅŸkan Mert, 19 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ Ankara'da oynanacak ilk karÅŸÄ±laÅŸma olan Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n biletlerinin satÄ±ÅŸta olduÄŸunu belirterek, "Biletler online store maÄŸazamÄ±zdan temin edilebilir. DiÄŸer Ã¼Ã§ karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri de yarÄ±n (5 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼) TandoÄŸan Tesisleri'mizde satÄ±ÅŸa sunulacaktÄ±r. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze katkÄ± saÄŸlamak isteyen tÃ¼m Ankara halkÄ±nÄ± ve taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± bu biletlerden almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°nternette "ankaragucustore.com.tr" sitesi Ã¼zerinden alÄ±nabilecek biletlerin fiyatlarÄ± 20 ile 1000 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

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