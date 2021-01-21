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21.01.2021 - 15:56 |

Ankaragücü'nden imza şov

Transfer yasağı kaldıran Başkent ekibi, Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Ali Kaan Güneren ve Embiya Akyıldız ile sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nden imza şov
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Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni transferlerimiz Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza töreni ile kendilerini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladılar.

Yapılan törene Başkanımız Fatih Mert ile birlikte futbol şube sorumlumuz Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Atılan imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert “Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz başka noktalara da transfer yapmak istiyoruz. Süper Lig’in ikinci devresinde daha güçlü bir Ankaragücü izleyeceğiz.” dedi.

Satın alma opsiyonlu kiralanan santrafor Aliou Badji ile 6 aylık sözleşme imzalanırken orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, forvet mevkisinde oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı."

Ankaragücünden imza şov

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