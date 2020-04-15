KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 12 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurul toplantÄ±sÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, ÅŸunlar kaydedildi:

"TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n 8'inci maddesinde yer alan 'Her yÄ±l yÃ¼zde 5 Ã¼ye kaydÄ± yapÄ±lÄ±r' ibaresi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olup, yerine 'Her yÄ±l kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼ye sayÄ±sÄ± kadar yeni Ã¼ye alÄ±nabilecek' ibaresi eklenmiÅŸtir. YÃ¶netim kurulumuzun Ã¼ye olma koÅŸullarÄ± ile ilgili almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar doÄŸrultusunda Ã¼yelik giriÅŸ Ã¼cretimiz 2 bin, yÄ±llÄ±k aidat Ã¼cretimiz de bin 200 lira olarak belirlenmiÅŸtir."

AyrÄ±ca Ã¼yelik koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilebilmesi iÃ§in gerekli belgelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerektiÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "GiriÅŸ ve yÄ±llÄ±k aidat Ã¼cretinin Ã¶denerek iki yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi referansÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mÃ¼teakip, belgelerin en geÃ§ 15 MayÄ±s 2020 tarihine kadar kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n TandoÄŸan Tesisleri'ne teslim edilmesi gerekmektedir." denildi.

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