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23.06.2018 - 14:54 | | İSTANBUL,(DHA)

Ankaragücü'ne Finli orta saha

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.

Ankaragücü'ne Finli orta saha
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Transfer döneminde Sivasspor'dan Bifouma'yı kadrosuna katan Başkent ekibinde yeni hedef İtalya Serie A ekibi Chievo ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek Perparim Hetemaj oldu.

Sarı-Lacivertli kulübün teknik ekibi, gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Chievo ile olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle futbolcunun menajeriyle temasa geçen Ankaragücü'nde transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 2010 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Hetemaj bunun yanında 45 kez de Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terletirken 4 gol atma başarısı gösterdi.

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