24.09.2018 - 19:06 | | ANKARA (AA)
Ankaragücü'nün stadı belli oldu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, iç saha maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, iç saha maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin stat sorunu ortadan kalktı.
Açıklamada, "Takımımız, Eryaman Stadyumu tamamlanana kadar tüm iç saha maçlarını Yenikent Stadyumu'nda oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.