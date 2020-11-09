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09.11.2020 - 12:43 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nün Süper Lig'de yüzü gülmüyor

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü, oynadığı 6 karşılaşmanın dördünden mağlup, ikisinden beraberlikle ayrıldı ve ligde galip gelemeyen tek takım oldu.

Ankaragücü'nün Süper Lig'de yüzü gülmüyor
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Süper Lig'de ikinci haftayı bay geçen 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü, 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kalarak, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olurken, ikinci haftayı bu sene uygulanan sistem gereği bay geçmiş, 3. hafta deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile golsüz 0-0 berabere kaldı. Ardından 4. hafta maçında evinde HES Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının 16. dakikasında iyi bir oyunla 2-0 öne geçmiş, maçın ilk yarısını da 3-2 önde tamamlamıştı ancak karşılaşmadan MKE Ankaragücü 5-3 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Atakaş Hatayspor'un A Takım Listesindeki Kovid-19 test sonuçları dolayısıyla MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Başkent ekibi 7. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak bu sezon üst üste üçüncü maçından da puan kazanamadı. Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile de 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez beraberlik 4 kez de yenilgi yaşadı.

Milli maç arasına moralsiz giren MKE Ankaragücü, 8. hafta sonunda topladığı 2 puanla ligde 21. ve son sırada bulunuyor.

Ankaragücünün Süper Ligde yüzü gülmüyor

  

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