Ankaraspor: 3 - Pazarspor: 1

Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi. Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı. Osmanlıspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Fatih Tokail xx, Kürşathan Akın xx, Uğur Başdaş xx,

Ankaraspor: Berk Balaban xx, Stanojevic xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 53 x), Emre Can Atilla xx (Doğukan Efe dk. 72 x), Muzaffer Doğan xx (Bulbwa dk. 72 x), Mustafa Batuhan Altıntaş xx (Tamer Aşık dk. 82 ?), Mete Çelik xx, Fatih Kızılkaya xxx, Hacı Ömer Doğru xxx, Tunahan Keskin xx, Levent Gülen xx, Ali Rıza Kılıç x (Enes Eliaçık dk. 82 ?)

Yedekler: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Gökhan Akkan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Pazarspor: Çağrı Can Tanrıbilir x, Mete Karahan xx (Savaş Çakır dk. 57 x), Can Muhammet Vural xx, Furkan Yıldırım xx (Muhammet Çelik dk. 79 x), Oğuzhan Demir x (Onur Civelek dk. 57 x), Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Ceyhun Sarı xx, Ali Osman Karnapoğlu xx, Ömercan Öndaş xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Eren Karadağ x (Hakan Aydın dk. 70 xx)

Yedekler: Melikhan Sarı, İbrahim Topaloğlu, Emre Akgün

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Goller: Fatih Kızılkaya (dk. 42), Hacı Ömer Doğru (dk. 89 ve 90+5) (Ankaraspor), Hakan Aydın (dk. 90+3) (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Cafer Aydın, Ceyhun Sarı (Pazarspor), Bulbwa, Fatih Kızılkaya (Ankaraspor)