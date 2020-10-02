Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ankaraspor, Engin Bekdemir'i transfer etti
02.10.2020 - 10:52 | | AA

Ankaraspor, Engin Bekdemir'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı.

Ankaraspor, Engin Bekdemir'i transfer etti
ABONE OL

Başkent ekibi, 28 yaşındaki eski futbolcusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Lisansı çıkartılan Engin Bekdemir, geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1. Lig'de forma giydi.

Yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'a transfer olan kanat oyuncusu, kısa sürede Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Ankaraspor, son olarak Almanya 3. Lig ekibi SV Waldhof Mannheim forması giyen 23 yaşındaki sol bek Mete Çelik'i de kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rangers mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da olay tepki! 'Kadro dışı...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
SonFenerbahçe'de kanat transferinde sürpriz isim! Ters köşe...

Ankaraspor, Engin Bekdemiri transfer etti

    Djaniny Semedo imza için Trabzon'a geldi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye doğru ilk kulacını attı
      Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye doğru ilk kulacını attı
    2. Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet
      Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet  
    3. Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
      Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
    4. Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında
      Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında
    5. Son dakika | Kasımpaşa'da Galatasaray maçı öncesi flaş Koita kararı
      Son dakika | Kasımpaşa'da Galatasaray maçı öncesi flaş Koita kararı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

    Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

    Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!

    Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!

    Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı

    Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı

    Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da

    Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da

    Sıradaki Haber