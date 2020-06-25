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25.06.2020 - 07:00 |

Anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz

Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonu olduğu dönemde şube sorumluluğu yapan ve Zeljko Obradovic’i yakından tanıyan Ozan Balaban, “1 yıl önceden program yapılır, kontrat bitimine bırakılmaz” dedi

Anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz
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Fenerbahçe Basketbol takımının 2017’de Euroleague’i kazandığında şube sorumluluğu yapan ve Zeljko Obradovic’e en yakın isim olan Ozan Balaban, efsane coachun ayrılığını Milliyet’e değerlendirdi.

Anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz

Sözleşme görüşmelerinin geç başladığını vurgulayan Ozan Balaban’ın Milliyet’e yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

Obradovic gibi isimlerle anlaşma kontrat bitimine bırakılmaz. 1 yıl önceden program yapılır. Mayıs ayı geldiğinde henüz bir anlaşma olmadığını bildiğimde sıkıntı olabileceğini düşünüyordum.

Gönül kontratı vardır. Aziz Bey ile anlaşmaları 3 dakika sürdü, 5 dakika değil. En son İstanbul’a görüşmeye gelince ümitlendim. Obra’yı yakından tanıdığım için parayı öne çıkarmaz. Ben anlaşılır diye ümitlendim ama olmayınca çok üzüldüm.

Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırdık. Galatasaray’ın aldığı UEFA Kupası’ndan sonra Fenerbahçe de bu başarının bir benzerini gerçekleştirdi. Biz de bunu yaptık. Hocama imkan veren Başta Aziz Bey ve yönetime teşekkür ediyorum.

‘CSKA’ya gitmemişti’

Ozan Balaban, Zeljko Obradovic’le kendi dönemlerinde çalışırken Rusya’nın güçlü kulübü CSKA Moskova’dan bir teklif geldiğini belirtti.
Ancak tecrübeli coachun Fenerbahçe’de kalmayı tercih ettiğini bildiren Balaban, “Bizimle çalıştığı dönemde CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı’ndan da teklif aldı. Çok yüksek kontrat teklif edilmesine rağmen bizimle mutlu olduğu için yola devam etti” ifadelerini kullandı.

‘Önce takım’

Zeljko Obradovic’in her zaman ekibine ve oyuncularına güvendiğini aktaran Ozan Balaban, asla parayı dert etmediğini kaydetti. Balaban, “Her zaman önce ekibi, takımı ve oyuncularını düşünürdü. Önce onların parasını ödeyin derdi. Kendi parasını dert etmezdi. Bizim dönemimizde en fazla 37 günlük bir gecikme yaşanmıştı. Burada bu sene ödemelerin gecikmesi futbola daha çok önem verilmesi Obradovic’i üzmüş olabilir” dedi.

‘Ekibime güveniyorum’

Ozan Balaban, Zeljko Obradovic ile ilgili unutamadığı bir hatırasını da paylaştı; Ozan Balaban, Zeljko Obradovic ile ilgili unutamadığı bir hatırasını da paylaştı; “Bize sadece basketbolu öğretmedi. Kendisiyle birçok anımız var. Ama beni en çok etkileyenlerden biri var. Bir dönem takımda sakatlıklar arttı. Başkan Aziz Yıldırım da ‘Hocayla konuşalım oyuncu alalım o kadar yatırım yaptık’ diyor. Obradovic ise ısrarla ‘Almayacağız’ diyor. En son ben gittim, hediye aldım christmas günü. ‘Benim christmas başka tarih’ dedi ve gülerek şunları ekledi: Başkana teşekkür ediyorum. Oyuncu almayacağım. Sonra elimdeki oyunculara ne mesaj vereceğim? Ben yola çıktığım ekibime güveniyorum.”

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