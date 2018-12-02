02.12.2018 - 02:30 |
Anne maçı anlattı!
Medipol Başakşehir tribünlerindeki iki taraftar gözlerden kaçmadı.
Medipol Başakşehir tribünlerindeki iki taraftar gözlerden kaçmadı. Bir anne, maça getirdiği görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.
Öte yandan karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik “90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol” pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.