Anne maçı anlattı!

Medipol Başakşehir tribünlerindeki iki taraftar gözlerden kaçmadı. Bir anne, maça getirdiği görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik “90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol” pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.