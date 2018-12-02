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02.12.2018 - 02:30 |

Anne maçı anlattı!

Medipol Başakşehir tribünlerindeki iki taraftar gözlerden kaçmadı.

Anne maçı anlattı!
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Medipol Başakşehir tribünlerindeki iki taraftar gözlerden kaçmadı. Bir anne, maça getirdiği görme engelli kızına karşılaşmadaki pozisyonları anlattı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli oyuncular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik “90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol” pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.

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