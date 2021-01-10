Antalya AçÄ±k'ta çeyrek finalistler belli oldu!
021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi TurnuvasÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Antalya AÃ§Ä±k'ta, teklerde Ã§eyrek finale yÃ¼kselen son 4 sporcu belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi TurnuvasÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Antalya AÃ§Ä±k'ta, teklerde Ã§eyrek finale yÃ¼kselen son 4 sporcu belli oldu.Â
Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmelerinin netlik kazandÄ±ÄŸÄ± turnuvada 4 tekler maÃ§Ä± oynandÄ±. Merkez kortta gerÃ§ekleÅŸen ilk maÃ§ta dÃ¼nya 17 numarasÄ± Ä°talyan raket Fabio Fognini ile klasmanÄ±n 72. basamaÄŸÄ±ndaki FransÄ±z Jeremy Chardy kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â
2 saat 53 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelede Chardy, turnuvanÄ±n favori isimlerinden 3 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Fabio Fogniniâ€™yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adÄ±nÄ± son sekize yazdÄ±rdÄ±.
Chardy, son dÃ¶rde kalma mÃ¼cadelesini Hugo Grenierâ€™in sol bacaÄŸÄ±ndaki sakatlÄ±k nedeniyle maÃ§a Ã§Ä±kmamasÄ± sonucu Ã§eyrek finale yÃ¼kselen Jan-Lennard Struff karÅŸÄ±sÄ±nda verecek.Â
TurnuvanÄ±n 1 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Matteo Berrettini ise Bulgar Dimitar Kuzmanovâ€™u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldÄ±.Â
DÃ¼nya 10 numarasÄ± Berrettini, yarÄ± final yolunda FransÄ±z Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan Antalya Openâ€™Ä±n 8 numarasÄ± Alexander Bublik ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
Â Ã‡iftlerde gerÃ§ekleÅŸen maÃ§larda 3 seri baÅŸÄ±nÄ±n da tur atladÄ±ÄŸÄ± Ã§eyrek final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle:
- Nikola Mektic (HÄ±rvatistan) / Mate Pavic (HÄ±rvatistan) - Nikoloz Basilashvili (GÃ¼rcistan) / Andre Begemann (Almanya): 6-0, 6-1
- Ivan Dodig (HÄ±rvatistan) / Filip Polasek (Slovakya) - Harri Heliovaara (Finlandiya) / Emil Ruusuvuori (Finlandiya): 3-6, 6-4, 11-9
-Jeremy Chardy (Fransa) / Fabrice Martin (Fransa) - Alexander Bublik (Kazakistan) / Andrey Golubev (Kazakistan): 6-1, 6-1
-Salvatore Caruso ( Ä°talya) / Andrea Vavassori ( Ä°talya) - Luca Margaroli (Ä°sviÃ§re) / Florin Mergea (Romanya): 6-1, 6-0Â
YarÄ±n teklerde Ã§eyrek, Ã§iftlerde ise yarÄ± final mÃ¼cadeleleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek.