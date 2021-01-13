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13.01.2021 - 14:26 | | ANTALYA (AA) -

Antalya Açık'ta şampiyon Alex De Minaur

Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur, tekler finalinde Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Antalya Açık'ta şampiyon Alex De Minaur
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Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı sporcu Alex De Minaur, tekler finalinde Kazak rakibi Alexander Bublik'in sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonun son günündeki tekler finalinde, turnuvanın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Minaur ile 8 numaralı seribaşı Bublik karşılaştı.

Final mücadelesinin ilk setinde Minaur 2-0 öne geçerken, dünkü yarı final karşılaşmasında da sakatlık yaşayan Bublik, mücadeleden çekildi.

Böylece Avustralyalı tenisçi, turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Antalya Açıkta şampiyon Alex De Minaur

 

 

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