Antalya'dan Sinan Gümüş açıklaması! Fenerbahçe...

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sinan Gümüş'ün gelecek sezon takımda olup olmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunurken gündemi de değerlendirdi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Öztürk, "İkinci yarı gelen yeni transferlerle yukarı doğru çıktk ve iyi bir ivme yakaladık. Kampı da kendi otelimizde yaptık. Kupa maçında tam konsantre olamadık, hazır olamadık. Bu rehavetten de kaynaklı olabilir. Son Rize maçımız önemliydi taraftarımıza affettirmek için, bunu da doğru bir şekilde yaptık. Alanyaspor maçı için başkan olarak taraftarımızdan özür diliyoruz. Kulüp tarihini egale ederek bunu da bir nevi affettirdiğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'da çok iyi oynadı ve iyi konsantre olmuştular. Bizim takım sergilediği performanstan oldukça uzaktı. Trabzonspor ile iyi bir final maçı olacaktır" dedi.

"Kesinlikle kadromuzda görmek isteriz"

Sinan Gümüş'ün performansını ve transfer durumunu değerlendiren Öztürk, "Sinan yaz döneminde de Antalya'ya tatile gelmişti ve beraber vakit geçirmiştik. Onun oynaması lazım, Galatasaray'da da rotasyon oyuncusuydu biliyorsunuz. Sinan kim olduğunu herkese gösterdi. O da doğru bir seçim yaptı bize gelerek. Biz Antalyaspor olarak kesinlikle kadromuzda görmek isteriz. İyi bir kimyamız oldu. Kişisel olarak da kendisini çok seviyoruz.

Bunun dışında mali etkenler önemli olacaktır. Bunun dışında hedefleri ve yapmak istedikleri önemli. Sinan, Türk futbolcular arasında ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Ama oynaması lazım. Gelecek sezon Antalyaspor'da oynarsa 9-10 gol atar ki bunu gösterdi. Galatasaray'da 5-6 senesi geçti. Milli takım tecrübesi var. Başka bir takımda rotasyon olacağına bize gelip sürekli oynamasını isteriz. Bir şekilde doğru yolu bulacağız. Kalmak da istiyor Sinan.

"Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil..."

İnşallah Genoa ile doğru şartları yakalarız. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil, çoğu takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Onu isteyen takımlar ne kadar ciddi bilmiyoruz. Biz Sinan'ı seviyoruz, devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!