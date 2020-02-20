Antalyaspor 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devre teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Fedor Kudryasov, N'dinga transferleriyle güçlendi. Ligin ilk devresinde istediği puanları toplayamayan kırmızı beyazlılar, ikinci devrenin ilk maçında Göztepe'ye yenildi. Kırmızı beyazlılar, sonrasında oynadığı 4 maçta da kaybetmedi. Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, 20'nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında berabere kaldı. Ligin 21'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22'nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı.

Kasımpaşa maçını kazanarak sahasında 7 maç sonra 3 puan alan Fraport TAV Antalyaspor, puan cetvelinde alt sıralardan kurtulma adına rahat nefes aldı. Kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçta, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek pekiştirdi. Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı BTC Turk Yeni Malatyaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.