Antalyaspor - Alanyaspor: 2-0
Süper Lig'in 9. haftasındaAlanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor 10 kişi kalan Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 9. haftasında ligin lideri Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı. Antalya derbisini Alanyaspor 2-0 kazandı.
Alanyaspor'un gollerini 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan kaydetti.
VAR KARARI
Alanyaspor'un 45. dakikada Antalyaspor karşısında kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Antalyaspor'da 68. dakikada Hakan Özmert kırmızı kart gördü
Bu sonuçla Alanyaspor 20 puanla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Antalya: Ferhat, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Mert, Hakan, Veysel
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Salih, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Juanfran, Siopis, Tzavellas, Caulker, Davidson
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.