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16.09.2020 - 11:32 | | ANTALYA (AA) -

Antalyaspor'dan iki transfer birden!

Akdeniz temsilcisi, Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki Ali Eren İyican ve Beşiktaşlı genç eldiven Doğukan Özkan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan iki transfer birden!
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Fraport TAV Antalyaspor, Ankaraspor'da forma giyen Ali Eren İyican ve Beşiktaşlı genç kaleci Doğukan Özkan'ı transfer etti.

Kulubün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ali Eren İyican" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz. Kulübümüz, 2000 doğumlu kaleci Doğukan Özkan ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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