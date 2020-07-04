Antalyaspor - BaÅŸakÅŸehir: 0-2

SÃ¼per Lig'in zirvesinin merakla beklediÄŸi maÃ§ta liderÂ BaÅŸakÅŸehir, deplasmandaÂ Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. MÃ¼sabakayÄ± BaÅŸakÅŸehir 2-0 kazandÄ± ve liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸakÅŸehir'in gollerini 71. dakikada Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia kaydetti.

Bu sonuÃ§la BaÅŸakÅŸehir zirvede 63 puanla yer aldÄ±. Antalyaspor ise 37 puanla 10. sÄ±rada kaldÄ±.

Ä°LK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, BÃ¼nyamin

BaÅŸakÅŸehir:ÂMert, CaiÃ§ara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Ä°rfan Can, Guldbransen, Berkay, Crivelli, Demba BaÂ

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MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaÅŸtÄ±. Podolski'nin ceza sahasÄ± sol Ã§aprazdan ÅŸutunda kaleci Mert GÃ¼nok, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yumrukla uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi. Topu takip eden Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n ceza sahasÄ± saÄŸ Ã§aprazdan ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak, araya giren Medipol BaÅŸakÅŸehirli oyuncunun mÃ¼dahalesiyle kornere Ã§Ä±ktÄ±.Â

30. dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Demba Ba'nÄ±n ÅŸutunda top Ã¼stten auta gitti.Â

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahasÄ± sol Ã§aprazdan ÅŸutundan meÅŸin yuvarlak yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â

45 4. dakikada geliÅŸen pozisyonda topu ceza sahasÄ± iÃ§inde Ã¶nÃ¼nde bulan Jahovic'in sert ÅŸutundan top, yandan auta gitti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z sona erdi.

MAÃ‡TAN NOTLAR

Antalya StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakaya kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, Boffin, Veysel SarÄ±, Ersan GÃ¼lÃ¼m, Ufuk Akyol, Kudryashov, Fredy, BÃ¼nyamin BalcÄ±, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Amilton, Podolski, Jahovic 11'i ile baÅŸladÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin teknik direktÃ¶rÃ¼ Tamer Tuna, 29. haftadaki Gaziantep FK ilk 11'inde 3 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â

CezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Hakan Ã–zmert ile Gaziantep maÃ§Ä±nda ilk 11'de gÃ¶rev verdiÄŸi ve bu maÃ§ta yedeÄŸe Ã§ektiÄŸi DoÄŸukan Sinik ve Mukairu'nun yerlerine, Ufuk Akyol ve sakatlÄ±klarÄ± geÃ§en Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ ve Podolski'ye yer verdi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de 5 deÄŸiÅŸiklikÂ

Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Okan Buruk, 29. haftadaki Galatasaray mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n 11'ine gÃ¶re 5 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.Â

GenÃ§ teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±na takÄ±mÄ±nÄ±, Mert GÃ¼nok, Junior CaiÃ§ara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, Ä°rfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Cerivelli, Berkay Ã–zcan, Demba Ba 11'i ile Ã§Ä±kardÄ±.Â

CezalÄ± olan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ile Edin Visca'ya kadroda yer veremeyen Buruk, Galatasaray maÃ§Ä±nda yedeÄŸe Ã§ektiÄŸi Demba Ba, cezasÄ± biten Skrtel ile Berkay Ã–zcan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen'e Antalya maÃ§Ä±nda ilk 11'de gÃ¶rev verdi, geÃ§en hafta ilk 11'de yer alan Ponck ile Robinho'yu yedek kulÃ¼besinde oturttu.Â

YÃ¼ksek nemin etkili olduÄŸu mÃ¼sabaka, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda seyircisiz oynandÄ±.Â

Ã–te yandan, statta 11 maÃ§tÄ±r maÃ§ kaybetmeyen Antalyasporlu futbolcularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Tarih yazan kadro" yazÄ±lÄ± afiÅŸin tribÃ¼ne asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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