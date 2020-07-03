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03.07.2020 - 16:34 | | İHA

Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ettirmek istiyor

Antalyaspor, yarın oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasından da puan ya da puanlar alarak ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ettirmek istiyor
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Süper Lig’de 11 maçtır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maşında da serisine devam etmek istiyor. İkinci yarıda Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, son 11 maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek ligde 37 puanla 9. sıraya yükseldi.

Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ettirmek istiyor

Kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1. Lig olmak üzere 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor’un 7, Medipol Başakşehir’in 13 galibiyeti bulunurken, 6 maç berabere bitti. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı
Süper Lig’in 30. haftasında Antalya Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak FTA Antalyaspor - Başakşehir karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Cezalı ve sınırdakiler

Antalyaspor’da kart cezalısı Hakan Özmert, sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk ve ülkesinde bulunan Charles takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda, Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11

Antalyaspor’un Medipol Başakşehir karşısında muhtemel 11’inin ise şu şekilde oluşması bekleniyor:

"Boffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Celutska, Ndinga, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic."

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