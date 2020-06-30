Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
30.06.2020 - 10:47 | | DHA

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

SÜPER Lig'de 11 maçtır mağlup olmayan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir ile 28'inci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar, puan kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
ABONE OL

Süper Lig'de son 11 karşılaşmada kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geçti. Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16'ncı sırada düşme hattında tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarı teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yükselişe geçti. Yakaladığı çıkışla kırmızı beyazlılar, geride kalan 29 hafta sonunda puanını 37'ye yükseltti. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor kazandığı puanlarla 9'uncu sıraya çıktı.

Antalyaspor, Başakşehire odaklandı

Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Medipol Başakşehir Fk ile Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1'inci Lig olmak üzere 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 13, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. Müsabakaların 6'sı berabere sona erdi. Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanırken, bir maçta mağlup olup, bir maçta da berabere kaldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Antalyaspor’un kalesi Boffin!

İki takım arasındaki en farklı mağlubiyet Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu 5'inci haftasında Medipol Başakşehir'in 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. En gollü maçlarda ise Spor Toto Süper Lig 2017-2018 Sezonu 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 Sezonu ilk haftasında Antalyaspor, rakibini 3-2 yendi.

Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip

    Aksal Yavuz: "Ayağa kalkıp alkışlamak istedim"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
      Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
    2. Yeni Malatyaspor'da hesaplar 3 puan üzerine
      Yeni Malatyaspor'da hesaplar 3 puan üzerine
    3. Leganes - Sevilla maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Leganes - Sevilla maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Silviu Lung kalesini gole kapattı
      Silviu Lung kalesini gole kapattı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor’un kalesi Boffin!

    Antalyaspor’un kalesi Boffin!

    Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!

    Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!

    Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

    Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu

    Sıradaki Haber