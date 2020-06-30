Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmada kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geçti. Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16'ncı sırada düşme hattında tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarı teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yükselişe geçti. Yakaladığı çıkışla kırmızı beyazlılar, geride kalan 29 hafta sonunda puanını 37'ye yükseltti. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor kazandığı puanlarla 9'uncu sıraya çıktı.

Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Medipol Başakşehir Fk ile Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de oynayacak. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1'inci Lig olmak üzere 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 13, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. Müsabakaların 6'sı berabere sona erdi. Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanırken, bir maçta mağlup olup, bir maçta da berabere kaldı.

İki takım arasındaki en farklı mağlubiyet Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu 5'inci haftasında Medipol Başakşehir'in 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. En gollü maçlarda ise Spor Toto Süper Lig 2017-2018 Sezonu 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 Sezonu ilk haftasında Antalyaspor, rakibini 3-2 yendi.

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