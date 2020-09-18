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18.09.2020 - 14:51 | | AA

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktiksel çalışmalar yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'a hareket edecek.

Vodafone Park'ta yarın 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

 

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