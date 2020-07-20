Antalyaspor, deplasmanda rekor geliştirdi

Fraport TAV Antalyaspor, dün deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü maçından galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Süper Lig'de bu sezon tarihinde ilk defa 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden kırmızı beyazlılar, bu serinin sona ermesinin ardından MKE Ankaragücü galibiyetiyle dış sahada bir ilke daha adını yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü galibiyetiyle deplasmanda yenilmezlik serisini 8'e çıkardı. Kulüp tarihinde 2009- 2010 sezonunda dış sahada 6 maç kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü deplasmanında kazanılan 3 puanla 10 yıl önceki rekorunu geliştirdi.

Ligde son 16 maçında 2 mağlubiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, sezonun son dış saha maçında yenilmezlik serisini devam ettirdi. Bu sezon deplasmanda en son 28 Aralık 2019'da Galatasaray'a yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, BTC Turk Malatyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazandı, Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Trabzonspor maçlarında ise beraberlik elde etti.

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