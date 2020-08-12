12.08.2020 - 00:11 | | AA
Antalyaspor, Dever Orgill'i transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Dever Orgill" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi.
Orgill, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.