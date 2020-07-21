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21.07.2020 - 11:21 | | AA

Antalyaspor, dış saha maçlarını rekorla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki son 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine yeni bir rekor ekledi.

Antalyaspor, dış saha maçlarını rekorla tamamladı
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Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyetle ayrılan ve 8 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı dış sahada bambaşka bir performans sergileyerek, çıktığı 8 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yeni transferleriyle ikinci yarı çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, bu sezonki son deplasman maçını 33. haftada MKE Ankaragücü ile oynadı.

Rakibini, Adis Jahovic'in 90 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 yenen Antalyaspor, puanını 44'e çıkarıp, 8. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise bu sonuçla küme düştü.

Antalyaspor, dış saha maçlarını rekorla tamamladı

- İkinci yarıdaki deplasman performansıyla ön plana çıktı

 

İkinci yarı oynadığı 8 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisi, hanesine 24 puan yazdırdığı bu performansla sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Trabzonspor ve şampiyon Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Antalyaspor, deplasman mücadelelerinde 19 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 23 gol gördü.

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- 8 maçlık yeni rekor

 

İkinci yarı deplasmanda yenilmeyen kırmızı-beyazlı takım, 2009-2010 sezonundaki 6 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini geliştirip, kulüp tarihine yeni rekor kazandırdı.

Dış sahadaki son yenilgisini 17. haftada Galatasaray'a (0-5) karşı yaşayan Antalyaspor, 19. haftada Yukatel Denizlispor'u (3-0), 23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u (2-1), 27. haftada Beşiktaş'ı (2-1), 33. haftada MKE Ankaragücü'nü (1-0) yenerken, 21. haftada Hes Kablo Kayserispor (2-2), 25. haftada Gençlerbirliği (1-1), 29. haftada Gaziantep FK (1-1) ve 31. haftada ise Trabzonspor'la (2-2) berabere kaldı.

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- Süğlün: "8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık"

 

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, sezonun son deplasman maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Süğlün, "Takımımız özellikle ligin ikinci yarısı ortaya koyduğu performansla ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Dış sahada 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Kulüp tarihimizde yakaladığımız bu yeni rekor, camiamıza hayırlı olsun. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik kadromuzu kutluyoruz." şeklinde konuştu.

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