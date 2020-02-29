Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'de 24. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Antalyaspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi son durumu derledik...



ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Antalyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Veysel, Celustka, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, N'Dinga, Podolski, Jahovic



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriqi



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Tamer Tuna ile 10 resmi maça çıkıp sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sinan Gümüş cezası, Yekta Kurtuluş ise sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Nazım Sangare'nin durumu ise maç saati netleşecek.

Son 4 Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup oldu ve 20 yılı aşkın süren saltanatını da kaybetti. Mauricio Isla ve Deniz Türüç cezalı, TD Ersun Yanal da kulübedeki yerini alamayacak. Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu hafta arası takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ocak transfer döneminde takıma katılan Gineli stoper Simon Falette, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de maça başlayabilir.