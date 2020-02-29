Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki tüm stat gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun Süper Lig’de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde ‘Önce Vatan’ diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.