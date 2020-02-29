Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak
29.02.2020 - 18:09 |

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak

Antalyaspor, Fenerbahçe maçındaki tüm stat gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki tüm stat gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun Süper Lig’de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde ‘Önce Vatan’ diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamer Tuna: "Son dakikada o golü yiyen takım olmamalıydık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Sıradaki Haber