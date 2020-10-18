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18.10.2020 - 15:31 |

Antalyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Antalyaspor - Gaziantep FK (CANLI)
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Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

 Antalyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Ligin geride kalan haftalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenigi alan Antalyaspor'un 7 puanı bulunuyor.

Henüz galibiyetle tanışamayan ve 3 puan toplayabilen Gaziantep FK, 7 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Muhammet Demir'den Antalya deplasmanında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinin başında kart cezası nedeniyle teknik direktör Marius Sumudica da olmayacak.

Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor. 

Antalyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

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