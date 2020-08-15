15.08.2020 - 13:38 | | Â ANTALYA (AA) -
Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±
Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaÅŸÄ±ndaki forvet GÃ¶kdeniz Bayrakdar'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â
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KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan "HoÅŸ geldin GÃ¶kdeniz Bayrakdar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z GÃ¶kdeniz Bayrakdar ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcumuza kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz forma altÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.
GenÃ§lerbirliÄŸi'nin yeni hocasÄ± Mert Nobre konuÅŸtu