Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±
15.08.2020 - 13:38 | | Â  ANTALYA (AA) -

Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±

Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaÅŸÄ±ndaki forvet GÃ¶kdeniz Bayrakdar'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±
ABONE OL

Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan "HoÅŸ geldin GÃ¶kdeniz Bayrakdar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z GÃ¶kdeniz Bayrakdar ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcumuza kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz forma altÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GenÃ§lerbirliÄŸi'nin yeni hocasÄ± Mert Nobre konuÅŸtu

Galatasaray, Ryan Donk'un sözleÅŸmesini uzattÄ±...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Kayserispor hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
    Kayserispor hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
  2. Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti
    Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti
  3. Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±
    Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar'la sözleÅŸme imzaladÄ±
  4. Son dakika - Emre BelözoÄŸlu futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!
    Son dakika - Emre BelözoÄŸlu futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!
  5. Barcelona karÄ±ÅŸtÄ±! Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...
    Barcelona karÄ±ÅŸtÄ±! Bayern Münih Barcelona maç özeti ve golleri! Tam 10 gol...



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sivasspor'da 7 futbolcu saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti

Sivasspor'da 7 futbolcu saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti

Hatayspor'da sözleÅŸmeleri sona eren 3 futbolcu takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±

Hatayspor'da sÃ¶zleÅŸmeleri sona eren 3 futbolcu takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±

Son dakika - Samsunspor: Bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

Son dakika - Samsunspor: Bir futbolcumuzun koronavirÃ¼s testi pozitif

Barcelona'nÄ±n Bayern Münih'e "tarihi yenilgisi" Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda

Barcelona'nÄ±n Bayern MÃ¼nih'e "tarihi yenilgisi" Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda

SÄ±radaki Haber